Пушкинский заповедник объявил конкурс новогодних и рождественских открыток

Пушкинский заповедник «Михайловское» объявил конкурс новогодних и рождественских открыток

Пушкинский музей-заповедник «Михайловское» в Псковской области объявил конкурс праздничных открыток на тему «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством». Об этом сообщается на сайте учреждения.

В конкурсе смогут принять участие дети от 7 лет и их семьи, школьники, люди старше 18 лет и профессиональные художники.

Авторы открыток могут выбрать для своих изделий любую удобную для них технику, однако к участию в конкурсе не допустят работы, выполненные в графических редакторах.

Работы будут принимать до 15 января 2023 года, подведение итогов закончится 28 января. Победители получат памятные дипломы, а все допущенные до участия получат благодарности по электронной почте. Лучшие работы представят на выставке новогодней и рождественской открытки, которая пройдет в выставочном зале Музейная Почта с 20 ноября 2023 года по 10 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что в городе Ялуторовск Тюменской области пройдет новогодний бал «Танцующий город Декабристов», которое может посетить любой желающий. Существует устойчивое высказывание «Ялуторовск — город декабристов». В городе это объясняют тем, что здесь с 1829 по 1856 годы отбывали ссылку девять декабристов. Они занимались просвещением, культурой, устраивали салонные вечера.