IKEA захотела договориться с покупателями бизнеса в России до конца года

Мантуров: IKEA намерена до конца года договориться с покупателями предприятий в России

Шведско-нидерландская компания IKEA намерена прийти к соглашению с потенциальными покупателями своих предприятий в России до конца 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

По его словам, производитель товаров для дома продолжает переговоры с бизнесменами, стороны договорились «обеспечить целостность всего процесса продажи, включая решение о неразглашении имен возможных покупателей».

«При этом IKEA нацелена до конца текущего года прийти к принципиальному соглашению с покупателем или покупателями», —подчеркнул Мантуров.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин раскрыл подробности о покупке фабрики IKEA в Новгороде и отметил, что сейчас ведутся переговоры. По его словам, несколько конкретных лиц заинтересованы в приобретении производства. Решение примет штаб-квартира IKEA, после чего его согласуют на уровне Минпромторга России, где вынесут окончательный вердикт. Глава региона добавил, что возможные инвесторы посещали заводы и ознакомились с процессом.