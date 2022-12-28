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22:28, 28 декабря 2022Россия

В Подмосковье загорелась кровля мебельного склада

В Солнечногорске загорелась кровля мебельного склада

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В деревне Черная Грязь городского округа Солнечногорск Московской области произошло возгорание на двухэтажном мебельном складе. Отмечается, что очагом пожара стала кровля здания, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным МЧС, заявка о пожаре поступила в 19.37 по московскому времени. Экстренные службы уточнили, что пожар был локализован на площади 450 квадратных метров.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на территории торгового комплекса на 17-м километре Полевского тракта загорелся ангар с деревянной продукцией. Количество пострадавших неизвестно. На тушение пожара были направлены 13 единиц техники и 46 человек личного состава.

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Марина Совина
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