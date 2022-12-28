Врач назвал эффективный метод поддержания мужского здоровья

Уролог Станислав Песегов рассказал, что для мужского здоровья полезны упражнения Кегеля

Упражнения Кегеля, которые часто практикуют женщины, вопреки расхожему мнению полезны и для мужского здоровья, рассказал уролог медицинской компании «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Станислав Песегов. Врач назвал «Ленте.ру» эффективные методы поддержания мужской силы.

Проблема снижения тонуса мышц тазового дна стоит не только перед женщинами, утверждает уролог. Из-за низкого тонуса у мужчин могут развиваться заболевания и патологические состояния органов малого таза.

Наладить их нормальную работу, повысить их активность и улучшить здоровье, кроме лекарств и аппаратных методик, помогают специальные упражнения.

В США в конце 1940-х годов профессор Арнольд Кегель разработал упражнений, помогающий избавиться от недержания мочи и интимных проблем у женщин после родов. В последствии выяснилось, что упражнения полезны и мужчинам Станислав Песегов Уролог

Гимнастика мышц тазового дна или упражнения Кегеля пользуются большой популярностью во всем мире, продолжил Песегов. По его словам, это связано с отсутствием необходимости в специальной подготовке, посещении спортзала или специальных тренажерах. Их можно выполнять на работе или даже за рулем.

Долгое время упражнения Кегеля применялись лишь при недержании мочи, но со временем их стали практиковать и с целью профилактики застоя крови в малом тазу. Это важный фактор риска в развитии заболеваний органов малого таза, в том числе простатита.

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Профилактика простатита за счет уменьшения застойных явлений — далеко не единственная цель упражнений Кегеля, добавил уролог. Они также помогают улучшить кровоснабжения, трофики органов малого таза и, следовательно, повысить их активность, в том числе и в интимной сфере. Особенно это важно для тех мужчин, которые ведут малоподвижный образ жизни, страдают от избыточного веса и хронических заболеваний, а также редко занимаются сексом.

Суть упражнений заключается в сознательном напряжении и расслаблении мышц тазового дна. Упражнения Кегеля покажут положительный эффект, если выполнять их регулярно, постепенно увеличивая продолжительность. «Результат занятий станет заметен лишь через несколько недель. Но следует помнить, что упражнения Кегеля — не панацея, а часть комплексной метода лечения. Перед тем, как начать практиковать упражнения, нужно проконсультироваться с урологом, чтобы узнать о противопоказаниях», — резюмировал Песегов.

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