Помощник Путина разглядел «позитивный импульс» для экономики России

Орешкин разглядел «позитивный импульс» для экономики России в росте денежной массы

Темпы экономического роста в 2023 году могут значительно ускориться, сказал в интервью РБК помощник президента Владимира Путина Максим Орешкин.

Он разглядел позитивный импульс для экономики России в росте денежной массы. «С начала года денежная масса выросла где-то примерно на 13 триллионов рублей, на 20 процентов, но основной рост пришелся на счета предприятий. С начала года прирост рублевых остатков на счетах российских предприятий — 8 триллионов рублей, 34 процента. Это довольно большой объем средств, которые в экономику не идут», — сказал Орешкин.

Он уверен, что накопленный объем средств на корпоративных счетах шаг за шагом начнет приходить в экономику через рост заработных плат, инвестиции и пополнение запасов. Однако позитивный тренд будет робким, уязвимым и не сможет полностью пересилить волатильность в экономике, признал помощник президента. Орешкин также считает, что основная волна мировой инфляции, вызванная резким ростом денежной массы в Евросоюзе и США, осталась позади.

По итогам 11 месяцев этого года ВВП России снизился примерно на два процента, заявил ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин.