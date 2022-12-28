Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:16, 28 декабря 2022Интернет и СМИ

Доктор Мясников предостерег от приема одного препарата в новогоднюю ночь

Врач Мясников предостерег от приема парацетамола в новогоднюю ночь

Фото: Shutterstock

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предостерег россиян от приема одного препарата в новогоднюю ночь. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что в новогоднюю ночь не следует принимать парацетамол, так как он несовместим с алкоголем. Доктор объяснил, что препарат в сочетании со спиртными напитками может оказывать сильное токсическое воздействие на печень, вплоть до отказа этого органа.

Кроме того, врач призвал россиян соблюдать умеренность при употреблении алкоголя в Новый год.

Ранее Мясников рассказал, помогут ли ферменты избежать изжоги и вздутия живота после новогоднего застолья. Специалист счел, что польза этих лекарственных средств сомнительна. В то же время он отметил, что вреда от приема ферментов не будет.

Перед этим Мясников развеял популярный миф о температуре. Телеведущий назвал заблуждением мнение о том, что при высокой температуре нельзя принимать душ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Офис Зеленского сообщил о ракетном ударе по Харькову
В Центробанке рассказали о минусах импортозамещения
Турист захотел сделать селфи на «Дороге смерти» в Таиланде и погиб
Первый южнокорейский аппарат вышел на орбиту Луны
Россиянин попытался задушить жену непонравившейся ему новогодней гирляндой
В Москве пенсионерку обвинили в наркоторговле и ограбили
Доктор Мясников предостерег от приема одного препарата в новогоднюю ночь
На Украине выросли расходы на оборону в несколько раз
В США обвинили Германию в неспособности извлечь уроки из 2022 года
Европа нарастила запасы газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.