В Рязани пройдет новгодний фестиваль туристических маршрутов

В Рязани со 2 по 6 января пройдет фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань»

В Рязани в начале января пройдет фестиваль туристических маршрутов «Твоя Новогодняя Рязань». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города.

«С 2 по 6 января жителей и гостей города ждут более 25 необычных экскурсий, подготовленных с учетом интересов различных целевых аудиторий», — рассказали в пресс-службе. Мероприятия будут включать в себя интерактивные квесты, анимационные программы, прогулки с фонарями и театральные перформансы.

Отмечается, что все экскурсии проводятся бесплатно, записаться на понравившееся мероприятие можно на официальном сайте «Твоя Новогодняя Рязань».

«Фестиваль туристических маршрутов — это уникальное мероприятие, которое предлагает жителям и гостям города прикоснуться к истории, культуре, изучить архитектурные объекты, познакомиться и пообщаться с интересными людьми», — добавили в администрации города.

Ранее в Рязани представили новый пешеходный маршрут длиной более 10 километров, включающий посещение кремля, лесопарковой зоны и парка культуры и отдыха. С помощью маршрута власти надеются привлечь внимание жителей и гостей города к главной достопримечательности Рязани — кремлю.