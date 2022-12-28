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10:56, 28 декабря 2022Экономика

Европа нашла замену российской и украинской стали

Eurofer: ключевыми поставщиками стали в ЕС стали Тайвань и Южная Корея

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Страны Евросоюза (ЕС) нашли замену стали из России и Украины: ключевыми поставщиками теперь стали Тайвань и Южная Корея. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской ассоциации стали Eurofer.

Турция, Индия и Китай также значатся в списке основных поставщиков. В общей сложности на пять стран приходится 51 процент всего экспорта стали в ЕС. По данным ассоциации, импорт готовой стали из России и Украины в Евросоюз за восемь месяцев 2022 года упал на 59 и 79 процентов соответственно.

Согласно подсчетам агентства Argus, осенью Россия стала одним из крупнейших поставщиков стали на индийский рынок, хотя до санкций и европейского эмбарго экспорт был минимальным. По мнению аналитиков, экспорт растет на фоне ослабления рубля и увеличения мировых цен.

В ноябре на российские компании пришлось более 10 процентов индийского импорта — они отгрузили 62,7 тысячи тонн горячекатаного рулона. Другие крупные поставщики — Япония, Китай и Вьетнам — отправили в страну в разы меньшие объемы. Всего за апрель-ноябрь Россия экспортировала в Индию 158 тысяч тонн горячекатаной стали.

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Платон Щукин
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