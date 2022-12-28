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01:38, 28 декабря 2022Мир

Захарова прокомментировала переименование улицы Высоцкого в украинском городе

Мария Захарова высмеяла переименование в Изюме улицы Высоцкого в честь Стива Джобса
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала переименование в украинском городе Изюм улицы Владимира Высоцкого в улицу Стива Джобса, основателя компании Apple.

«Наверное, не могут простить поэту пророческие строки "ой, Вань, гляди, какие клоуны"», — написала Захарова, процитировав песню Высоцкого «Диалог в цирке».

Ранее власти Изюма переименовали улицы, названные в честь российских и советских деятелей, в том числе улицу Виктора Цоя. Теперь она носит имя украинского рок-музыканта Кузьмы Скрябина. Кроме того, носившая имя российского композитора Александра Алябьева улица получила имя украинского футбольного тренера Валерия Лобановского.

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Марина Совина
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