Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:11, 28 декабря 2022Наука и техника

Минобороны передали партию серийных Су-57

ОАК передала Минобороны России партию серийных истребителей пятого поколения Су-57

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала Министерству обороны России партию истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга, передает ТАСС.

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал Минобороны России очередную партию серийных самолетов пятого поколения Су-57 в рамках программы поставок текущего года», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022

В октябре ОАК сообщила, что модернизированный истребитель Су-57 совершил первый полет. На самолете проходит испытания комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, который позволяет использовать новые типы вооружения.

В сентябре генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что темпы производства истребителей Су-57 в интересах Воздушно-космических сил России будут увеличены. По его словам, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод загружен заказами до 2028 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Устроившему стрельбу в пермском вузе Бекмансурову огласили приговор
Трое взрослых и ребенок скончались в ДТП на российской трассе
Азербайджан объяснил вручение ноты протеста Франции
Названа лучшая актриса российских сериалов
Умер бывший гендиректор Центра Хруничева
Массовая авария с участием семи машин произошла в Москве
Глава «Газпрома» спрогнозировал будущие объемы поставок газа в Китай
Россия и Турция приступили к реализации проекта газового хаба
В российском регионе неизвестный выстрелил в водителя автобуса на остановке
«Газпром» раскрыл план по добыче газа в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.