Минобороны передали партию серийных Су-57

ОАК передала Минобороны России партию серийных истребителей пятого поколения Су-57

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала Министерству обороны России партию истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга, передает ТАСС.

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал Минобороны России очередную партию серийных самолетов пятого поколения Су-57 в рамках программы поставок текущего года», — говорится в сообщении.

В октябре ОАК сообщила, что модернизированный истребитель Су-57 совершил первый полет. На самолете проходит испытания комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, который позволяет использовать новые типы вооружения.

В сентябре генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что темпы производства истребителей Су-57 в интересах Воздушно-космических сил России будут увеличены. По его словам, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод загружен заказами до 2028 года.