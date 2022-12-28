Американские аналитики заявили о возможном ударе США по России

Аналитики RAND: США могут нанести удар по России для защиты союзников по НАТО

США могут нанести удар по России в случае эскалации, чтобы продемонстрировать союзникам по НАТО работоспособность пятой статьи устава альянса. Такой сценарий опубликовал аналитический центр RAND, который обслуживает военные ведомства США.

Несмотря на то, что американская сторона призывает к переговорам с Москвой, Вашингтон намерен обострять конфликт с Россией. В планах США постоянно «наказывать» Россию и «сдерживать» ее. При этом главная задача — не позволить Москве найти повод для применения ядерного оружия, а также не допустить прямого столкновения России и НАТО.

RAND рассматривает три акта возможной эскалации: гипотетическая атака России на союзника США по НАТО, реакция Вашингтона, а также реакция Москвы на эту ситуацию. В качестве одного из вариантов предусмотрен ограниченный удар по территории РФ, возможно — по регионам, недавно вошедшим в состав России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада объявили России войну еще в 2014 году. Сейчас против страны воюет коллективный Запад во главе с США.