В России уличили Запад в попытках начать войну между Сербией и Косово

Академик Бартош: Россия всегда была и будет на стороне Сербии в противостоянии с Западом

Запад хочет начать войну чужими руками, поэтому для этого ему нужно развязать прямой конфликт между Сербией и непризнанной республикой Косово. В этом в беседе с Ura.ru уличил Запад член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош.

«Запад приступил к реализации стратегии прокси-войны, войны чужими руками, которая будет вскоре развязана со стороны косовских сил против Сербии. Цель — дестабилизация Сербской республики, цветная революция и переход этой страны во внешний контроль Запада», — назвал он цель Запада.

Бартош также заявил, что решение президента Сербии Александра Вучича перевести войска в высокую степень боевой готовности является правильным шагом. По его мнению, Западу нужно показать, что Сербия так просто не сдастся.

Эксперт подчеркнул, что Россия была и будет на стороне Сербии, но практических возможностей оказать помощь сейчас немного. Он указал, что Сербия находится в окружении стран НАТО и не имеет выхода к морю. Тем не менее Москва будет искать все возможные способы для ее поддержки, заключил Бартош.

Ранее научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с «Лентой.ру» заявила, что военные столкновения между Сербией и Косово могут возникнуть из-за случайных провокаций или непреднамеренного начала боевых действий. При этом она убеждена, что международные силы, дислоцированные в Косово, предотвратят столкновения.