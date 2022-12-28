Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:33, 28 декабря 2022Мир

В России уличили Запад в попытках начать войну между Сербией и Косово

Академик Бартош: Россия всегда была и будет на стороне Сербии в противостоянии с Западом

Фото: Florion Goga / Reuters

Запад хочет начать войну чужими руками, поэтому для этого ему нужно развязать прямой конфликт между Сербией и непризнанной республикой Косово. В этом в беседе с Ura.ru уличил Запад член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош.

«Запад приступил к реализации стратегии прокси-войны, войны чужими руками, которая будет вскоре развязана со стороны косовских сил против Сербии. Цель — дестабилизация Сербской республики, цветная революция и переход этой страны во внешний контроль Запада», — назвал он цель Запада.

Бартош также заявил, что решение президента Сербии Александра Вучича перевести войска в высокую степень боевой готовности является правильным шагом. По его мнению, Западу нужно показать, что Сербия так просто не сдастся.

Материалы по теме:
Албанцы силой захватили власть на севере Косова
Албанцы силой захватили власть на севере Косова
14 декабря 2022
Балканская Чечня Ислам, клубы и любовь к Клинтону. Как живет Косово — непризнанное государство в центре Европы
Балканская ЧечняИслам, клубы и любовь к Клинтону. Как живет Косово — непризнанное государство в центре Европы
20 декабря 2019

Эксперт подчеркнул, что Россия была и будет на стороне Сербии, но практических возможностей оказать помощь сейчас немного. Он указал, что Сербия находится в окружении стран НАТО и не имеет выхода к морю. Тем не менее Москва будет искать все возможные способы для ее поддержки, заключил Бартош.

Ранее научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с «Лентой.ру» заявила, что военные столкновения между Сербией и Косово могут возникнуть из-за случайных провокаций или непреднамеренного начала боевых действий. При этом она убеждена, что международные силы, дислоцированные в Косово, предотвратят столкновения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Захарова высказалась о призывах Киева исключить Россию из ООН
Восемь россиян пострадали при столкновении маршрутки с трамваем
Козловский отсудил 682 миллиона рублей у онлайн-кинотеатра
В Эстонии призвали находящихся в стране украинцев учить эстонский
Депутат Европарламента заявил о незаконности конфискации российских активов
Цены на подержанные автомобили в России в 2022 году выросли на треть
Суд огласит приговор устроившему стрельбу в пермском вузе Бекмансурову
Россия задумала отказаться от идеи создания совместного с Китаем самолета
Семьи российских мобилизованных получат квоту на заморозку сперматозоидов
В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.