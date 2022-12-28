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18:53, 28 декабря 2022Моя страна

Уральский фестиваль света собрал рекордное количество зрителей

Фестиваль светового искусства «Не темно» в Екатеринбурге собрал около 65 тысяч посетителей

Фото: Алексей Патентный / сообщество «НЕ ТЕМНО» во «ВКонтакте»

Уральский фестиваль светового искусства в Екатеринбурге, прошедший 24 и 25 декабря, собрал около 65 тысяч зрителей. Об этом пишет ТАСС.

Десятый фестиваль светового искусства «Не темно» в Екатеринбурге за два дня собрал рекордное количество зрителей. «Около 60 тысяч посетителей парка Маяковского могли наблюдать работу фестиваля. Площадки в центре города — театр "Провинциальные танцы", Литературный квартал, [креативный кластер] "Л52", лицей имени Дягилева и кофейню Loza — посетили пять тысяч человек», — рассказали организаторы мероприятия.

Отмечалось, что часть арт-объектов останется в городе до празднования 300-летия Екатеринбурга. В январские праздники свердловчане смогут увидеть в Литературном квартале работу «Прятки 2» Анастасии Пищугиной, в театре «Провинциальные танцы» — работу «На периферии зрения» Анастасии Крохалевой, а объект «Привет, сосед!» Кати Червонных останется в парке Маяковского навсегда.

Ранее в декабре сообщалось, что в городе Ялуторовск Тюменской области пройдет новогодний бал «Танцующий город Декабристов». Участники проекта занимались изучением историко-бытовых танцев в течение четырех месяцев. Бал может посетить любой желающий.

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Дарья Рыбак
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