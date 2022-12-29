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20:36, 29 декабря 2022Бывший СССР

Молдавия прокомментировала сообщения о запуске российской ракеты в ее сторону

Минобороны Молдавии опровергло информацию о запуске российской ракеты в сторону республики

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Министерство обороны Молдавии опровергло опубликованную в местных СМИ информацию о российской ракете, которая якобы летела в сторону республики. Комментарий приводит РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что не зафиксировали нарушение воздушного пространства страны, подчеркнув, что информация о запуске ракеты была опубликована в недостоверных источниках.

В начале декабря пограничная полиция Молдавии возбудила уголовное дело из-за падения на территории республики вблизи границы с Украиной обломков ракеты. Тогда в результате осмотра специалисты пришли к выводу, что взрывчатое вещество на объектах отсутствует. В правительстве республики говорили, что в связи с инцидентом вызовут посла России в Кишиневе Олега Васнецова в МИД и министерство европейской интеграции Молдавии.

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Алевтина Запольская
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