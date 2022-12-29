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18:17, 29 декабря 2022Интернет и СМИ

Будущее Украины описали фразой из «Анны Карениной»

Журналист The Hill Кирк описал будущее Украины фразой из «Анны Карениной»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Будущее Украины описали фразой из романа Льва Толстого «Анна Каренина». Журналист Дональд Кирк начал свою статью для издания The Hill, посвященную событиям на Украине, с цитаты: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

Проводя параллели с нынешней геополитической ситуацией, Кирк отметил, что все счастливые победители военных конфликтов похожи друг на друга, но каждый несчастный проигравший несчастлив по-своему. Поражение, которое может потерпеть Киев, может оказаться очень болезненным для всего западного мира, отметил журналист. При этом события на Украине Кирк сравнил с войнами, которые США вели во Вьетнами и Афганистане.

«Украина падет без полной и страстной поддержки США и других стран НАТО. Если бы правительство президента Владимира Зеленского было вынуждено подписать мир на невыгодных ему условиях, Украина, как и Южный Вьетнам, оказалась бы в незавидном положении. Украина может и не добиться победы, но компромисс и поражение — не вариант», — написал Кирк.

Тем временем генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов назвал поездку президента Украины Владимира Зеленского в США драматическим представлением. Такое мнение он выразил в колонке для китайского издания Global Times.

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Олег Давыдов
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