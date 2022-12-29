Минобороны отчиталось об уничтожении украинских Су-25 и Су-24

Истребительная авиация России уничтожила украинские самолеты Су-25 и Су-24

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожила два украинских самолета Су-25 и Су-24. Об этом в четверг, 29 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Красный Лиман и Краматорск сбиты самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины», — отчитались в оборонном ведомстве.

Кроме того, ВКС России сбили два вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Суворов и Орловка в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в районе населенного пункта Нетайлово российскими войсками была вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчетом артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.