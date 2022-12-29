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13:00, 29 декабря 2022Россия

Путин примет участие в церемонии подъема военно-морского флага

Президент России Путин примет участие в церемонии подъема военно-морского флага

Фото: Константин Емченко / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, поступающих в состав ВМФ страны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, глава государства примет участие в мероприятии посредством видеоконференции.

Также пресс-секретарь президента анонсировал большую церемонию, на которой ожидается доклад министра обороны России Сергея Шойгу, командующего Тихоокеанским флотом Сергея Авакянца и другие доклады.

23 декабря президент России Владимир Путин был с рабочей поездкой в Туле. Там он проводил совещание по обеспечению Вооруженных сил страны и общался с главой Тульской области Алексеем Дюминым. 27 декабря сообщалось, что глава государства совершит рабочую поездку в Псковскую область.

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Сергей Истомин
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