Президент России Путин примет участие в церемонии подъема военно-морского флага

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, поступающих в состав ВМФ страны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, глава государства примет участие в мероприятии посредством видеоконференции.

Также пресс-секретарь президента анонсировал большую церемонию, на которой ожидается доклад министра обороны России Сергея Шойгу, командующего Тихоокеанским флотом Сергея Авакянца и другие доклады.

23 декабря президент России Владимир Путин был с рабочей поездкой в Туле. Там он проводил совещание по обеспечению Вооруженных сил страны и общался с главой Тульской области Алексеем Дюминым. 27 декабря сообщалось, что глава государства совершит рабочую поездку в Псковскую область.

