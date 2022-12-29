На российской трассе произошла авария с четырьмя погибшими и пятью пострадавшими

Четыре человека погибли и еще пятеро пострадали в аварии на трассе в Тюменской области

Четыре человека погибли и еще пятеро пострадали в аварии на 34-м километре трассы Ишим — Казанское в Тюменской области. Об этом сообщается в четверг, 29 декабря, на портале 72.RU.

В ГИБДД по российскому региону уточнили, что столкнулись легковой автомобиль Kia Rio и микроавтобус Volkswagen. По предварительной версии, водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения.

В аварии погибли водитель и пассажир Kia, а также два человека из микроавтобуса — 17-летний юноша и 22-летняя девушка. Пятерых пострадавших доставили с различными травмами в медучреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции начали выяснять другие обстоятельства происшествия. Движение на трассе в Ишимском районе после ДТП пришлось временно перекрыть.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области пять человек погибли в ДТП с внедорожником и двумя грузовиками.