Мадонна отметила Рождество в нижнем белье с детьми и смутила фанатов

Певица Мадонна в кружевном белье отметила Рождество с детьми и смутила поклонников

Американская поп-исполнительница Мадонна вновь поделилась с подписчиками снимком в откровенном образе с празднования Рождества и смутила поклонников. Соответствующий пост опубликован на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

64-летняя знаменитость опубликовала ролик, на котором она позирует в кружевном комплекте нижнего белья черного цвета в сочетании с красным колпаком. При этом ее волосы заплетены в две косы, а на лице присутствует макияж в нюдовых оттенках. Образ певицы дополнили серьги-кольца и массивные колье, а также подвеска в виде креста.

Кроме того, Мадонна разместила снимок вместе с детьми, из-за чего подписчики сделали вывод, что она отметила рождество с семьей в неподобающем наряде. «Мне некомфортно», «Как же меня пугает Мадонна», «Кто сказал, что позировать вместе с детьми в белье — это нормально?», «Кто позволяет ей так одеваться при детях», — высказывались фанаты.

Ранее Мадонна также опубликовала фотографию в футболке с нецензурным словом на русском языке. На снимке исполнительница запечатлена в компании участницы российской феминистской панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой (признана Минюстом РФ иноагентом).

