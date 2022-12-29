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11:18, 29 декабря 2022Экономика

Аналитик описал работу над запуском газового хаба в Турции

Аналитик Юшков: диалог с европейскими компаниями необходим для газового хаба в Турции

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Перед тем как приступать к полноценной работе над созданием турецкого газового хаба, России нужно начать диалог с европейскими компаниями, чтоб убедиться в их готовности покупать российские энергоносители через Турцию, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он описал работу над запуском хаба.

«Пока речь идет не о полноценном строительстве хаба, а о подготовительной части: прорабатываются правила игры, будет создаваться еще и биржа, а не просто система приемки. Также нужно понимать, что хаб подразумевает приход в Турцию дополнительных объемов газа и, вероятно, на первом этапе "Газпром" вернется к мощностям "Южного потока", который подразумевал прокладку от Ямала до Анапы двух очередей ГТС суммарной мощностью 63 миллиарда кубометров», — сказал Юшков.

Аналитик подчеркнул, что на данном этапе идет только проектирование, планирование и достижение договоренностей с турецкой стороной. Но России также необходимо начать выстраивать диалог с европейскими компаниями, чтобы они покупали газ.

«Надо начинать диалог с Европой, потому что Турции ведь тоже нужно расширять ГТС в этом направлении. Понятно, что с политиками диалог пока невозможен, а вот с компаниями — да. Пусть это будут непубличные, осторожные переговоры, но они в любом случае необходимы», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Россия и Турция начали реализовывать проект газового хаба на практике, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Об этом он сообщил на предновогоднем селекторном совещании.

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Наталия Белова
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