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22:48, 29 декабря 2022Бывший СССР

Экс-премьер Украины заявил о знающих о воровстве помощи Киеву США

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что США знают о разворовывании помощи Киеву
Николай Азаров

Николай Азаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что США знают о разворовывании западной финансовой помощи для Киева. Об этом он сказал в беседе с Youtube-каналом «Мрия».

По словам Азарова, помощь Киеву «элементарно разворовывается» и «никто этого не скрывает». «Знают и американцы, но пока Зеленский решает те задачи, которые перед ним ставят — гробить страну, причинять ущерб России — они будут закрывать глаза на это», — заявил он.

Марина Совина
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