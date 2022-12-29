Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что США знают о разворовывании помощи Киеву

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что США знают о разворовывании западной финансовой помощи для Киева. Об этом он сказал в беседе с Youtube-каналом «Мрия».

По словам Азарова, помощь Киеву «элементарно разворовывается» и «никто этого не скрывает». «Знают и американцы, но пока Зеленский решает те задачи, которые перед ним ставят — гробить страну, причинять ущерб России — они будут закрывать глаза на это», — заявил он.