Антилопа попыталась спастись от гиеновидных собак и погибла в зубах бегемота

Latest Sightings: бегемот внезапно раздавил загнанную гиеновидными собаками антилопу

Антилопа бушбок в ЮАР попыталась спастись от напавших на нее гиеновидных собак и забежала в лужу, где внезапно погибла в зубах разъяренного бегемота. Видео с животными опубликовано на портале Latest Sightings.

Гид Пьет Ван Уик стал очевидцем странного зрелища, которое снял на видео. «Я и мои гости поехали на сафари в конце сезона засухи. Мы блуждали вдоль берегов реки Сэнд-Ривер и следовали за крупной стаей гиеновидных собак, состоявшей из 26 особей: взрослых животных и щенков. Собаки проходили мимо грязевой лужи. Неожиданно в их поле зрения оказалась антилопа бушбок. Она бежала на огромной скорости. Прежде, чем мы успели осознать, что происходит, бушбок оказался загнан в грязь, где находился бегемот», — рассказал он.

На записи видно, как от неожиданности бегемот вскакивает и пытается убежать, но потом, оценив ситуацию, возвращается в грязь. Гиеновидные собаки окружают лужу и снова пытаются добраться до бушбока. Бегемот прогоняет их. Затем он поворачивается к бушбоку и убивает его, схватив зубами. «Не представляю, что происходило в голове у бегемота, когда он раздавил антилопу. Не знаю, пытался ли бегемот помочь, или перепутал бушбока с одной из гиеновидных собак», — отметил гид.

Наиболее терпеливые из стаи гиеновидных собак воспользовались этой ситуацией. Уже через несколько секунд они начали поедать антилопу. Оставшимся собакам удалось поймать еще одного бушбока. «Мы были в шоке и не верили своим глазам», — подчеркнул Ван Уик.

Гиеновидные собаки охотятся группами. Они способны загонять добычу до тех пор, пока она не выбьется из сил. Эта техника делает их одними из самых успешных охотников на Африканском континенте. Животные добиваются успеха в 80 процентов случаев.

Бегемоты часто используют грязевые ванны для защиты кожи от солнца. В сезон засухи они очень ревностно относятся к своим маленьким оазисам и неприветливо встречают непрошеных гостей.

Ранее сообщалось, что в Уганде жителям одной из деревень округа Касесе удалось спасти ребенка, которого проглотил бегемот. Очевидцы нападения бросились на помощь и принялись швырять в животное камни.