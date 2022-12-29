Двое россиян попали в топ-10 лучших бойцов ММА 2022 года

Махачев и Павлович попали в топ-10 лучших бойцов ММА 2022-го по версии Sports Illustrated

Российские бойцы смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев и Сергей Павлович попали в топ-10 лучших представителей своего вида спорта в 2022 году по версии американского журнала Sports Illustrated. Об этом сообщается на сайте издания.

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев расположился на второй строчке. Его соотечественник-тяжеловес Павлович, который также выступает в промоушене, стал седьмым.

Рейтинг возглавил обладатель чемпионского пояса UFC в полулегком весе австралиец Александр Волкановски. Тройку сильнейших замкнул бразилец Алекс Перейра, владеющий титулом в UFC в среднем весе.

В топ-10 присутствуют две женщины. Китаянка Вэйли Чжан, владеющая титулом UFC в минимальной женской весовой категории, заняла пятое место. На девятой строчке расположилась ее соотечественница Сюн Цзин Нань из промоушена ONE Championship.

