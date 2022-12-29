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14:25, 29 декабря 2022Россия

Приговоренный к казни наемник выложил кадры своего боя в ДНР

Приговоренный к казни наемник Пиннер из Великобритании выложил кадры своего боя в ДНР

Приговоренный к казни наемник из Великобритании Шон Пиннер выложил кадры своего стрелкового боя в Донецкой народной республике (ДНР). Видео опубликовано в Telegram-канале RTVI.

«Шли атаковать окоп с 5-10 русскими, но там оказалось их до тридцати при поддержке Т-90М (танки — прим. «Ленты.ру»)», — написал британец. Также уточняется, что он снял видео на камеру Go Pro.

Ранее Пиннер решил вернуться на Украину после того, как его освободили в ходе обмена пленными между Россией и Украиной. Уточняется, что помимо него были обменяны британец Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, также приговоренные к казни.

Алевтина Запольская
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