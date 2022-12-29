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11:16, 29 декабря 2022Культура

Кортни Лав назвала Кобейна и Дель Рей настоящими музыкальными гениями

Кортни Лав заявила, что Кобейн и Дель Рей — единственные настоящие музыкальные гении

Фото: Mark J. Terrill /AP

Американская актриса и певица Кортни Лав назвала своего покойного супруга, солиста группы Nirvana Курта Кобейна, и певицу Лану Дель Рей настоящими музыкальными гениями. Об этом сообщает NME.

Артистка подчеркнула, что Дель Рей обладает честностью, которая была у Кобейна. «Лана и Курт — единственные два настоящих музыкальных гения, которых я когда-либо знала», — заявила исполнительница.

Лав отметила, что Лана Дель Рей является ее «настоящим и большим другом», а также добавила, что собирается выпустить музыкальный альбом под названием Nobody’s Daughter впервые за 12 лет.

В мае этого года Кортни Лав рассказала, как актер Джонни Депп спас ее после передозировки наркотиками.

Ранее стало известно, что из-за нового альбома певицы Тейлор Свифт Midnights продажи винила впервые с 1980 года превысили продажи CD-дисков.

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Анастасия Астахова
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