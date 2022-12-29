Лолита рассказала о сдаче бутылок в молодости из-за отсутствия денег

Лолита рассказала, что сдавала в молодости бутылки из-за отсутствия денег

Украинская и российская эстрадная певица Лолита Милявская рассказала, что из-за отсутствия денег в молодости сдавала бутылки. Об этом она сообщила в беседе с News.ru.

«Не было иного выхода. Копейки, что лежали в кармане, надо было разложить на еду, на поездку в метро. Не брезговала сдавать бутылки — тогда за них давали деньги», — рассказала исполнительница, подчеркнув, что в то время это было для нее спасением.

Артистка добавила, что сталкивалась с ситуациями, когда на Новый год могла позволить себе только салат «Оливье» и докторскую колбасу. По словам Лолиты, большую часть заработанных денег она тратила на развитие творческой карьеры: «Приходилось экономить, откладывать, собирать и на съемку, и на студию».

Ранее Лолита Милявская рассказала о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Артистка отметила, что раньше положительно относилась к нему как медиаменеджеру, однако все еще уверена, что деятелям культуры не стоит принимать участие в политических решениях.