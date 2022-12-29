Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:03, 29 декабря 2022Культура

Лолита рассказала о сдаче бутылок в молодости из-за отсутствия денег

Лолита рассказала, что сдавала в молодости бутылки из-за отсутствия денег

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Украинская и российская эстрадная певица Лолита Милявская рассказала, что из-за отсутствия денег в молодости сдавала бутылки. Об этом она сообщила в беседе с News.ru.

«Не было иного выхода. Копейки, что лежали в кармане, надо было разложить на еду, на поездку в метро. Не брезговала сдавать бутылки — тогда за них давали деньги», — рассказала исполнительница, подчеркнув, что в то время это было для нее спасением.

Артистка добавила, что сталкивалась с ситуациями, когда на Новый год могла позволить себе только салат «Оливье» и докторскую колбасу. По словам Лолиты, большую часть заработанных денег она тратила на развитие творческой карьеры: «Приходилось экономить, откладывать, собирать и на съемку, и на студию».

Ранее Лолита Милявская рассказала о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Артистка отметила, что раньше положительно относилась к нему как медиаменеджеру, однако все еще уверена, что деятелям культуры не стоит принимать участие в политических решениях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Военком Брестской области прокомментировал падение украинской ракеты
Путин подписал указ о выплатах командированным в новые российские регионы
В Госдуме признали ущерб экономике из-за нападок на уехавших из страны россиян
На Украине вынесли приговор «личному информатору» Стрелкова
Названы три самых популярных страны для летающих бизнес-классом россиян
Непомнящего заставили переодеться на турнире из-за футболки с фразой Месси
18-летняя дочь Чарли Шина показала фигуру в купальнике на фоне снега
43-летний москвич упал пьяным на улице и умер спустя почти два месяца
Раскрыта многомиллионная стоимость гардероба Меган Маркл в 2022 году
Гоблин назвал YouTube «главным средством промывки мозгов»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.