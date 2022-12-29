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13:19, 29 декабря 2022Россия

Минобороны сообщило о поражении четырех пунктов управления ВСУ

Минобороны России заявило о поражении четырех пунктов управления ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска поразили четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Херсон, а также населенных пунктов Купянск, Новоосиново Харьковской области и Гавриловка Днепропетровской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

По данным ведомства, также были поражены 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах.

Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Артемовск Донецкой народной республики (ДНР), а также Степное Запорожской области были уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ, добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России продолжили наступление на донецком направлении специальной военной операции и заняли новые выгодные рубежи. Уточняется, что при наступлении российские военнослужащие смогли уничтожить и ранить до 80 солдат ВСУ.

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Сергей Истомин
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