Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:59, 29 декабря 2022Россия

Кремль выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Лачинского коридора

Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией вокруг Лачинского коридора

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Кремль обеспокоен напряженной ситуацией вокруг Лачинского коридора, связывающим Нагорный Карабах с Арменией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы действительно обеспокоены той напряженностью, которая сейчас вокруг Лачинского коридора возникла», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что тема Лачинского коридора детально обсуждалась 27 декабря в Санкт-Петербурге между президентом России Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном. Песков заверил, что разговоры на этот счет будут продолжаться.

12 декабря Лачинский коридор перекрыли азербайджанские экоактивисты. Они требовали прекратить эксплуатацию природных ресурсов Нагорного Карабаха, а также организовать их встречу с генерал-майором Андреем Волковым, главой российского миротворческого контингента.

На следующий день в Минобороны России сообщили о переговорах о возобновлении движения по Лачинскому коридору. 27 декабря Пашинян заявил, что российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В крупнейших городах Украины прогремела серия взрывов
Турецкий самолет-разведчик заметили вблизи берегов Крыма
ВС России уничтожили две американские системы М777 и РСЗО HIMARS
Сборы «Аватара 2» во всем мире превысили миллиард долларов
Лукашенко рассказал о закрепившейся в Белоруссии новогодней традиции
Минобороны отчиталось об уничтожении украинских Су-25 и Су-24
Российские войска заняли новые рубежи на донецком направлении
Минобороны сообщило о поражении четырех пунктов управления ВСУ
Появилось видео смертоносного пожара в элитном отеле популярной пляжной страны
Российский военный случайно застрелил друга в церкви и получил два года условно
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.