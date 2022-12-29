Кремль выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Лачинского коридора

Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией вокруг Лачинского коридора

Кремль обеспокоен напряженной ситуацией вокруг Лачинского коридора, связывающим Нагорный Карабах с Арменией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы действительно обеспокоены той напряженностью, которая сейчас вокруг Лачинского коридора возникла», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что тема Лачинского коридора детально обсуждалась 27 декабря в Санкт-Петербурге между президентом России Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном. Песков заверил, что разговоры на этот счет будут продолжаться.

12 декабря Лачинский коридор перекрыли азербайджанские экоактивисты. Они требовали прекратить эксплуатацию природных ресурсов Нагорного Карабаха, а также организовать их встречу с генерал-майором Андреем Волковым, главой российского миротворческого контингента.

На следующий день в Минобороны России сообщили о переговорах о возобновлении движения по Лачинскому коридору. 27 декабря Пашинян заявил, что российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор.