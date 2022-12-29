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16:04, 29 декабря 2022Россия

Военкор раскрыл оперативную обстановку в Артемовске

Военкор Ермаков рассказал WarGonzo об оперативной обстановке в Артемовске

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Военный корреспондент Тимофей Ермаков раскрыл оперативную обстановку в городе Артемовск (украинское название города — Бахмут). Подтвержденной источниками с мест информацией он поделился с Telegram-каналом WarGonzo.

Журналист рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России установили контроль на юге населенного пункта — с улицы Тургенева до начала Мариупольского кладбища. В восточной части города российские военные продвинулись по улице Шевченко за дамбой в кварталы ближе к перекрестку с улицей Северная.

«Южнее в частном секторе от улице Максименко до Гаршина оборона нацистов из-за позволяющей местности вырыта в три эшелона, как это было в Попасной. Частичный контроль над частным сектором установлен, но не квартально, а кусками по улицам. И также там сохраняется горячая динамика боя, а следовательно, ситуации. С этих улиц до центра, по сути, серая зона», — объяснил военкор.

По его словам, в целом в Артемовске сложно определить, где «нулевая» отметка фронта, так как резервы оттянуты из центра выше на Часов Яр, а для боев в центре Вооруженные силы Украины выполняют постоянную ротацию. «Можно сказать, что на "ноль" ходят как на работу», — констатировал Ермаков.

Ранее в декабре военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что украинские войска несут тяжелые потери в Артемовске. По его словам, на фоне трудной обстановки Киев начал менять риторику в отношении города: «Из "крепости ВСУ" Артемовск постепенно превращается в "город, не имеющий стратегического значения"».

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Варвара Кошечкина
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