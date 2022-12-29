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08:55, 29 декабря 2022Россия

В российском океанариуме сменили директора после массовой гибели дельфинов

В океанариуме в Приморском крае после массовой гибели дельфинов сменился директор

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В океанариуме в Приморском крае после массовой гибели дельфинов и других животных сменился директор. На этот пост назначили бывшего замглавы учреждения Ольгу Шевченко, передает РИА Новости.

28 декабря информация о смене руководства в Приморском океанариуме распространилась в соцсетях. Сейчас факт официально подтвердили в пресс-службе заведения.

В Приморском океанариуме сочли назначение Шевченко первым шагом на пути полной смены руководства.

Изменения в составе менеджмента связаны с избранием нового главы расположенного во Владивостоке Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, которому океанариум принадлежит. Имя нового директора Приморского океанариума на сайте Дальневосточного отделения академии наук еще не появилось. Пока же туда вписан Александр Зайцев, который руководил океанариумом во время скандалов из-за болезней дельфинов и других животных.

В ноябре сообщалось, что в Приморье за два месяца умерли редкая акула-зебра и дельфин. Тогда специалисты предположили, что причиной смерти млекопитающих и рыб стали проблемы с системами жизнеобеспечения в бассейнах.

Летом посетители приморского океанариума сняли на видео окровавленного дельфина, выступающего в шоу. Директор учреждения тогда объяснил произошедшее дракой самцов. Он признал, что выпускать больных дельфинов на шоу было недопустимо.

После случившегося билеты на шоу с дельфинами по-прежнему продавались.

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Анна Щербакова
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