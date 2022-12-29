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18:01, 29 декабря 2022Бывший СССР

В Одесской области пропал свет

Директор «ДТЭК Одесские электросети» заявил, что около миллиона жителей остались без света

Фото: Yara Nardi / Reuters

У многих жителей Одесской области пропал свет, заявил директор компании «ДТЭК Одесские электросети» Дмитрий Григорьев. Его слова приводит ТАСС.

«Порядка 40-50 тысяч клиентов, а это около миллиона человек, остаются без электроснабжения в Одессе и области», — сказал он.

По его словам, у некоторых абонентов уже восстановлено электроснабжение, однако есть районы, в которых еще долгое время не будет света. Григорьев также отметил, что Одесская область, как и вся страна в целом, нуждается в энергетическом оборудовании и запасных частях к нему.

Он добавил, что компании расходуют запас для ремонта и замены поврежденного оборудования быстрее, чем получается получить помощь западных партнеров или приобрести новое.

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Алевтина Запольская
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