В Одесской области пропал свет

Директор «ДТЭК Одесские электросети» заявил, что около миллиона жителей остались без света

У многих жителей Одесской области пропал свет, заявил директор компании «ДТЭК Одесские электросети» Дмитрий Григорьев. Его слова приводит ТАСС.

«Порядка 40-50 тысяч клиентов, а это около миллиона человек, остаются без электроснабжения в Одессе и области», — сказал он.

По его словам, у некоторых абонентов уже восстановлено электроснабжение, однако есть районы, в которых еще долгое время не будет света. Григорьев также отметил, что Одесская область, как и вся страна в целом, нуждается в энергетическом оборудовании и запасных частях к нему.

Он добавил, что компании расходуют запас для ремонта и замены поврежденного оборудования быстрее, чем получается получить помощь западных партнеров или приобрести новое.