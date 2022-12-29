В России ответили на обвинения в разжигании конфликта Сербии и Косово

Депутат Чепа назвал бредом обвинения в адрес России в разжигании конфликта Сербии и Косово

Обвинения в том, что Россия разжигает конфликт между Белградом и Приштиной — это бред, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он подчеркнул, что страна пытается сделать все, чтобы вопрос решился мирным путем. На высказывания косовских властей депутат ответил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее вице-премьер Косово Бесник Бислими обвинил Россию в разжигании конфронтации между Сербией и Косово. По его словам, Кремль пытается тем самым отвлечь общественное внимание от украинской повестки.

«Конечно, это бред. Конфликт продолжается десятилетия, продолжается при поддержке западных стран, и в последнее время, к сожалению, он очень обострился. Россия, конечно, здесь ни при чем. Мы поддерживаем и будем поддерживать сербов. Россия не разжигает, а пытается сделать все, чтобы этот конфликт решился мирным путем и в интересах, в том числе тех сербов, которые подвергаются жесточайшему геноциду на территории Косово», — прокомментировал Чепа.

Ранее президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за политическую поддержку во время обострения ситуации в Косово.

В ночь на 26 декабря спецназ косовской полиции обстрелял сербов на баррикадах. Одновременно с этим послы Великобритании, Германии, Италии, США и Франции потребовали от президента Сербии Александра Вучича добиться разбора баррикад. Они пригрозили, что в противном случае закроют глаза на попытки Приштины «самостоятельно разобраться с ситуацией».

