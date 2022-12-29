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09:59, 29 декабря 2022Мир

Приштина обвинила Россию в разжигании конфликта Сербии и Косово

Вице-премьер Косово Бислими обвинил Россию в разжигании конфликта с Сербией из-за Украины

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Власти непризнанного Косово обвинили Россию в разжигании конфронтации между Белградом и Приштиной, чтобы отвлечь внимание от конфликта на Украине. Об этом заявил вице-премьер Косово Бесник Бислими в эфире Times Radio.

«Есть зарегистрированные свидетельства того, что людей в сербских военизированных формированиях поддерживает Российско-сербский гуманитарный центр. Я думаю, что никто не отрицает присутствие и влияние России», — сказал Бесник в интервью. По его словам, Кремль пытается тем самым отвлечь общественное внимание от украинской повестки.

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Косовский вице-премьер добавил, что Россия обеспечивает сербов, занявших ранее позиции на баррикадах, не только питанием, но и алкоголем, чтобы спровоцировать столкновения с косоварами.

Ранее президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за политическую поддержку во время обострения ситуации в Косово.

В ночь на 26 декабря спецназ косовской полиции обстрелял сербов на баррикадах. Одновременно с этим послы Великобритании, Германии, Италии, США и Франции потребовали от президента Сербии Александра Вучича добиться разбора баррикад. Они пригрозили, что в противном случае закроют глаза на попытки Приштины «самостоятельно разобраться с ситуацией».

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Глеб Бажуткин
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