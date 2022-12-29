Обвиняемый в нападении на дом Пелоси отказался признать вину

Обвиняемый в нападении на дом спикера палаты представителей США Пелоси не признал вину

Мужчина, обвиняемый в нападении на дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, отказался признать свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Отмечается, что Дэвид Депейп не признает себя виновным по всем шести пунктам обвинения, в том числе в покушении на убийство и нападении на ближайшего родственника федерального чиновника — супруга Пелоси Пола.

Также фигурант отрицает намерение похитить должностное лицо США. По совокупности обвинений ему грозит до 50 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что Дэвид Депейп также планировал атаку на сына американского президента Джо Байдена Хантера. Об этом заявила представитель полиции Сан-Франциско сержант Карла Херли, которая допрашивала мужчину.

28 октября на дом Нэнси Пелоси было совершено нападение. Муж спикера палаты представителей Пол Пелоси получил травмы головы и позднее перенес операцию.

