Песков переадресовал вопрос о защищенности крупных городов России

Песков заявил, что администрация Путина не занимается вопросами защиты крупных городов

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков переадресовал в ведомства вопрос о защищенности Москвы и других крупных городов страны. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что администрация президента не занимается такими вопросами.

Днем 29 декабря стало известно, что российская система противовоздушной обороны сбила в небе над Энгельсом Саратовской области неопознанный объект. По словам главы региона Романа Бусаргина, угрозы для безопасности жителей нет, а эвакуация из города не требуется. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее аналитический центр RAND, обслуживающий американские военные ведомства, заявил, что США могут нанести удар по России в случае эскалации, чтобы продемонстрировать союзникам по НАТО работоспособность пятой статьи устава альянса. По утверждению аналитиков, Вашингтон планирует постоянно «наказывать» Москву и «сдерживать» ее.

В мае 2021 года военный эксперт Юрий Лямин, оценивая защищенность Москвы от ядерных ударов, рассказал, что город окружен системами противоракетной обороны, а метро может служить убежищем. Однако он подчеркнул, что чем крупнее город, тем сложнее будет уже после удара обеспечивать хоть какое-то снабжение выживших из-за разрушений.