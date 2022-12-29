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00:04, 30 декабря 2022Экономика

В России появится Фонд пенсионного и соцстрахования

С 1 января в России появится объединенный из ПФР и ФСС Фонд пенсионного и соцстрахования

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

С 1 января 2023 года в России появится новый Социальный фонд. Указ о его создании в середине июля 2022 года подписал президент страны Владимир Путин.

Официальное название организации — Фонд пенсионного и соцстрахования, а сокращенное — Социальный фонд России (СФР). Он образован путем объединения Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).

Слияние двух организаций в одну позволит повысить качество обслуживания граждан, быстрее оформлять и предоставлять меры соцподдержки, отмечает правительство. Теперь все федеральные выплаты россияне могут получить в режиме одного окна. При этом на выплаты, услуги и обязательства, которые находились в компетенции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, изменения не повлияют.

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Председателем Фонда пенсионного и соцстрахования 15 декабря был назначен Сергей Чирков, который до перехода в новую организацию более 20 лет проработал в ПФР.

В июле глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов утверждал, что закон объединения и сопутствующие ему изменения увеличат размеры социальных пособий в 1,5 раза к 2025 году.

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Мария Грушко
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