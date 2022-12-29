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18:57, 29 декабря 2022Мир

Путин поздравил премьера Израиля с вступлением в должность

Кремль сообщил, что Путин поздравил премьера Израиля Нетаньяху с вступлением в должность

Фото: Amir Cohen / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с очередным вступлением в должность. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, опубликовав официальную телеграмму российского лидера.

«Примите искренние поздравления по случаю вашего вступления в должность премьер-министра Государства Израиль. Рассчитываю, что новое правительство под вашим руководством продолжит линию на развитие конструктивного российско-израильского сотрудничества во всех сферах на благо наших народов, в интересах обеспечения мира и безопасности в регионе Ближнего Востока», — говорится в телеграмме.

Ранее стало известно, что Нетаньяху формально стал премьер-министром Израиля на шестой срок, его привели к присяге в качестве нового премьера. 37-е по счету правительство страны начало свою работу.

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Виктория Кондратьева
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