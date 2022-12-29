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19:11, 29 декабря 2022Экономика

Большинство «Рафаэлло» в российских магазинах оказалось подделкой

Mash: поддельных конфет «Рафаэлло» в России оказалось в разы больше оригинальных

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

В российских магазинах появилось много поддельных конфет «Рафаэлло», пишет Mash в своем Telegram-канале. Контрафакта на полках оказалось в несколько раз больше, чем оригинальной продукции.

По данным издания, подделку можно найти почти в любом магазине страны. Шансы столкнуться с контрафактом меньше в крупных продуктовых сетях, которые требуют сертификат соответствия. При этом особенно много фальшивых конфет в небольших точках в формате «у дома». Mash сообщает, что в России их производят сразу в нескольких местах.

По внешнему виду подделку определить трудно, однако вкусовые качества сильно отличаются от оригинального продукта. У содержимого контрафакта более маслянистая текстура, а сама конфета менее хрустящая. Чаще всего в поддельные сладости добавляют обычную сгущенку. Mash опубликовал также специальное руководство, которое поможет выявить фальшивку.

Ранее РБК сообщал, что в нескольких московских магазинах появились имитирующие Coca-Cola напитки, бутылка которых полностью совпадает с оригиналом газировки, произведенной в России. Уточняется, что дата разлива напитка является свежей: он выпущен 5 октября и 3 ноября 2022 года. Бывший владелец российских заводов Coca-Cola — Multon Partners — уверяет, что газировка с датой производства в ноябре 2022 года не может быть оригинальной.

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Софья Ермакова
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