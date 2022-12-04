РБК: в московских магазинах появились имитирующие Coca-Cola напитки

В нескольких московских магазинах появились имитирующие Coca-Cola напитки, бутылка которых полностью совпадает с оригиналом газировки, произведенной в России. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что дата разлива напитка является свежей: он выпущен 5 октября и 3 ноября 2022 года. Его нашли в двух магазинах сети «Светофор». Согласно этикетке газировки, она изготовлена «с разрешения The Coca-Cola Company» российским ботлером компании — ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» — на производстве в столице, адрес которого совпадает с местом, где находится завод, принадлежащий Multon Partners, на нем и производилась Coca-Cola.

Обнаруженные напитки противоречат сообщениям иностранной компании о завершении операций в России. Как сообщает РБК, на звонок по телефону, указанному на этикетке, ответил работник Multon Partners. Он заявил, что газировка с датой производства в ноябре 2022 года не может быть оригинальной. По его словам, это невозможно, потому что Coca-Cola завершила выпуск продукции в апреле этого года.

8 марта стало известно о приостановлении деятельности американской компании The Coca-Cola Company (бренды Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья», Bonaqua) в России. В июне владелец российских заводов Coca-Cola — Coca-Cola Hellenic Bottling Company — заявил, что остановит производство на территории России, а также продажу глобальных брендов напитков. В июле он сменил название на Multon Partners, а его предприятия в России сосредоточились на производстве отечественных брендов — соков «Добрый», Rich и «Моя семья».