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19:59, 29 декабря 2022Бывший СССР

В Белоруссии не обезвредили боевую часть упавшей украинской ракеты

В Белоруссии не обезвредили боевую часть упавшей на территорию страны украинской ракеты

Кадр: Информационное агентство БелТА / YouTube

В Белоруссии не обезвредили боевую часть упавшей на территорию республики украинской ракеты комплекса С-300, ее вывезут на полигон и ликвидируют. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента телеканала «Беларусь 1».

«За моими плечами находится одна из частей ракеты — рабочий двигатель выработанной ракеты. Вот здесь мы видим так называемые мозги ракеты, а там, чуть дальше, — боевая часть, которая пока еще не обезврежена. Она будет вывезена на полигон и уничтожена», — заявил журналист.

Ранее Следственный комитет (СК) Белоруссии приступил к исследованию обломков ракеты. В ведомстве уточнили, что части снаряда обнаружили в Ивановском районе около деревни Горбаха на сельскохозяйственном поле. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа СК по Брестской области совместно с сотрудниками Минобороны и Государственного комитета судебных экспертиз.

Кроме того, военный комиссар Брестской области Белоруссии Олег Коновалов подтвердил произошедший инцидент и заверил, что поводов для беспокойства нет. Согласно заявлению Минобороны республики, упавшая украинская ракета была сбита системой противовоздушной обороны страны.

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Кристина Есикова
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