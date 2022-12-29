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01:03, 29 декабря 2022Среда обитания

В России изменят начисление платы за капремонт

«Известия»: в России изменится начисление платы за капремонт

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Для каждого региона в России собираются зафиксировать стоимость капремонта. Этим вопросом займется Минстрой и к 2024 году проработает его детали, пишут «Известия».

Согласно проекту плана реализации Стратегии развития стройотрасли до 2030 года, в сейчас нет единых правил и требований, деньги граждан зачастую используются нецелевым образом, а качество услуг страдает. Вопрос ведомство проработает к 2024 году.

Как отметили в Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР), инициатива направлена на повышение качества и унификации ремонтных работ, урегулирование разных спорных ситуаций. Для этого необходимо установить единые требования к определению самих работ и особенностям их выполнения, а также выявить их предельную стоимость.

Ранее в России предложили изменить систему сбора платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — текущий ремонт, вывоз мусора, мытье подъездов, водоснабжение, отопление и т.д., в частности переводить ее не сразу управляющей компании (УК), а на специально созданные счета. Инициативу разработал фонд «Институт экономики города», ее поддерживают в Госдуме и могут внести на рассмотрение нижней палаты в 2023 году.

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Марина Совина
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