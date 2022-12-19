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01:16, 19 декабря 2022Среда обитания

В России предложили изменить систему оплаты ЖКУ

«Известия»: «Институт экономики города» предложил изменить систему сбора платы за ЖКУ

Фото: Игорь Иванко / агентство «Москва»

В России предложили изменить систему сбора платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — текущий ремонт, вывоз мусора, мытье подъездов, водоснабжение, отопление и т.д., в частности переводить ее не сразу управляющей компании (УК), а на специально созданные счета. Об этом в понедельник, 19 декабря, пишут «Известия».

По данным газеты, инициативу разработал фонд «Институт экономики города», ее поддерживают в Госдуме и могут внести на рассмотрение нижней палаты в 2023 году. Глава фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева пояснила изданию, что мера призвана повысить контроль за деньгами граждан, направляемых на оплату ЖКУ.

Выбрать такой способ сбора средств жители смогут по желанию — для контроля будет необходим активный совет дома. Аналогичные банковские счета используются сейчас для аккумулирования взносов за капремонт, пояснила Косарева. Она отметила, что сегодня граждане не могут контролировать использование денег, поступающих на счета УК.

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Поэтому эксперты предлагают, чтобы деньги сначала поступали на специальные счета. Когда совет дома убедится, что услуги оказаны, он дает добро на перевод денег со спецсчета на счет УК.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев заявил изданию о поддержке инициативы и намерении внести ее на рассмотрение нижней палаты в следующем году. Также предложение будет передано в рабочую группу при комитете ГД по строительству и ЖКХ, добавила Косарева.

Ранее член Ассоциации юристов России Коба Оржония пояснил, что, согласно новым правилам расчета платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), оплачивать счета за свет, воду и газ теперь нужно только в соответствии с личным потреблением.

С 1 декабря в России выросли тарифы на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз твердых коммунальных отходов в среднем на девять процентов.

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Марина Совина
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