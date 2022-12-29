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16:07, 29 декабря 2022Силовые структуры

Суд приговорил к пожизненному сроку убийцу россиянки и троих детей

Орловский областной суд приговорил серийного убийцу Шаяхмедова к пожизненному сроку

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Орловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 61-летнего Шавката Шаяхмедова за убийство троих детей и 32-летней женщины. Об этом в четверг, 29 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель пресс-службы суда Дина Ягупова.

Россиянина признали виновным в убийстве и в совершении трех преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы. Серийный убийца будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Летом 2021 года Шаяхмедов убил девятилетнюю девочку. Ее искали несколько месяцев и нашли, лишь когда полиция сумела доказать причастность фигуранта к ее исчезновению. Тогда мужчина рассказал, что спрятал тело в подвале дома, в котором жил и он, и жертва.

Кроме того, в апреле 2000 года, в сентябре 2003-го и в июле 2005-го Шаяхмедов совершил убийство еще трех местных жителей — 6-летнего и 11-летнего мальчиков, а также 32-летней женщины. С женщиной и 6-летним ребенком обвиняемый знаком не был, а 11-летний мальчик проживал в соседнем доме. Всех троих мужчина задушил. Он признал вину, а также сознался в ряде эпизодов сексуального насилия над детьми.

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Екатерина Власова
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