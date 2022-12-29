Анонсирован доклад Шойгу Путину

Пресс-секретарь Путина Песков анонсировал доклад министра обороны Шойгу президенту

Министр обороны России Сергей Шойгу представит доклад президенту Владимиру Путину, анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что Шойгу сделает доклад на церемонии подъема флага России на новых кораблях. Кроме Шойгу доклад зачитает и командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц.

Днем ранее стало известно, что Шойгу провел итоговое совещание с руководящим составом оборонного ведомства.

По сообщению пресс-службы МО, совещание проходило в Национальном центре управления обороной. А 21 декабря расширенное заседание коллегии Минобороны провел сам президент России.