Умные очки Microsoft поступят в армию США

ArmyTimes: армия США получит 10 тысяч очков Microsoft HoloLens в 2023 году

Американское правительство закупит 10 тысяч умных очков от Microsoft для своей армии. Об этом сообщает издание ArmyTimes.

Как стало известно источникам медиа, в армии США планируют начать широко использовать гарнитуры смешанной реальности в 2023 году. Умные устройства будут поставлены в рамках программы Integrated Visual Augmentation System (IVAS), бюджет которой оценен в 22 миллиарда долларов.

Сообщается, что армия поставит 5000 гарнитур непосредственно в войска и еще столько же — в неназванные оперативные и учебные подразделения. Умные очки разработаны на базе девайса Microsoft HoloLens, они позволят военным использовать функции дополненной реальности, ночное видение, опцию обнаружения целей.

По словам авторов ArmyTimes, американская армия должна была получить очки в конце 2021 года, затем крайний срок подвинули на сентябрь 2022 года. Однако из-за технических проблем и необходимости в доработках гарнитуру смешанной реальности не удалось поставить точно в срок.

В середине октября инсайдеры Bloomberg рассказали, что американские военные, принимавшие участие в тестировании гарнитуры дополненной реальности от Microsoft, раскритиковали устройство. Так, более чем 80 процентов военнослужащих испытывали дискомфорт, головную боль или тошноту при использовании гаджета.