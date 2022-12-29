Мошенники придумали новый способ обмана пользователей WhatsApp

В «Лаборатории Касперского» предупредили россиян о мошенничестве с розыгрышем в WhatsApp

В преддверии Нового года мошенники придумали новый способ обмана россиян. Злоумышленники начали рассылать пользователям мессенджера WhatsApp сообщения с информацией о розыгрыше алкоголя от имени крупного ретейлера, предупредили в «Лаборатории Касперского». Об этом пишут «Известия».

Контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова рассказала, что для участия в розыгрыше человеку предлагают ответить на несколько простых вопросов, например, рассказать, какую алкогольную продукцию он предпочитает. После этого пользователя просят разослать ссылку на розыгрыш друзьям, а затем оставить свои данные для доставки бутылки алкоголя, которую он якобы выиграл.

Согласно другому мошенническому сценарию, жертве предлагают заплатить за бутылку один рубль. Для этого человека перенаправляют на фишинговый сайт, где от него требуется оставить данные своей банковской карты, в том числе CVV-код. В результате злоумышленники получают доступ к деньгам жертвы и могут похитить их.

Как уточнила Свистунова, рассылка мошеннических сообщений в WhatsApp началась в конце 2022 года.

Ранее аналитик цифровых угроз Александр Вураско сообщил россиянам об активизации мошенников перед Новым годом. По его словам, в преддверии праздников в интернете появляется много фейковых сайтов, которые выдают себя за интернет-магазины и завлекают людей большими скидками.