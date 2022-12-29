Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:48, 29 декабря 2022Интернет и СМИ

Мошенники придумали новый способ обмана пользователей WhatsApp

В «Лаборатории Касперского» предупредили россиян о мошенничестве с розыгрышем в WhatsApp

Фото: Dimitri Karastelev / Unsplash

В преддверии Нового года мошенники придумали новый способ обмана россиян. Злоумышленники начали рассылать пользователям мессенджера WhatsApp сообщения с информацией о розыгрыше алкоголя от имени крупного ретейлера, предупредили в «Лаборатории Касперского». Об этом пишут «Известия».

Контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова рассказала, что для участия в розыгрыше человеку предлагают ответить на несколько простых вопросов, например, рассказать, какую алкогольную продукцию он предпочитает. После этого пользователя просят разослать ссылку на розыгрыш друзьям, а затем оставить свои данные для доставки бутылки алкоголя, которую он якобы выиграл.

Согласно другому мошенническому сценарию, жертве предлагают заплатить за бутылку один рубль. Для этого человека перенаправляют на фишинговый сайт, где от него требуется оставить данные своей банковской карты, в том числе CVV-код. В результате злоумышленники получают доступ к деньгам жертвы и могут похитить их.

Как уточнила Свистунова, рассылка мошеннических сообщений в WhatsApp началась в конце 2022 года.

Ранее аналитик цифровых угроз Александр Вураско сообщил россиянам об активизации мошенников перед Новым годом. По его словам, в преддверии праздников в интернете появляется много фейковых сайтов, которые выдают себя за интернет-магазины и завлекают людей большими скидками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
На территории Белоруссии упала украинская ракета
Названы возможные темы для обсуждения Путиным и Си Цзиньпином
В США заявили о серьезном недоборе в армию
На Украине раскритиковали нейтральную позицию относительно конфликта с Россией
UnionPay ограничила снятие наличных для россиян за рубежом
63-летний мужчина зарезал 29-летнюю жену кухонным ножом за попытку уйти от него
Вероятность падения цен на нефть ниже установленного потолка оценили
Китай стал главным покупателем российского угля
Россиянка сходила на корпоратив, вернулась домой в синяках и впала в кому
Россиянин избил малолетних детей в заброшенном здании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.