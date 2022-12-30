ВМФ получит подводный крейсер «Император Александр III» в 2023 году

Главком ВМФ Евменов: флот получит подводный крейсер «Император Александр III» в 2023 году

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2023 году получит атомный подводный крейсер «Император Александр III». Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов в новогоднем обращении к личному составу, передает ТАСС.

По словам главкома, в следующем году в состав ВМФ также примут 4 подводные лодки, 12 надводных кораблей и судов обеспечения.

Евменов напомнил, что флот продолжает работы над другими видами высокоточного оружия и ракетными комплексами. В 2023 году предстоит сформировать дивизии морской пехоты.

29 декабря атомный подводный крейсер «Император Александр III» проекта 955А «Борей-А» спустили на воду. Он стал четвертым ракетоносцем модернизированного проекта. Эти корабли способны нести баллистические ракеты «Булава».

В ноябре генеральный директор северодвинского завода «Севмаш» Михаил Будниченко сообщил, что атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» завершил все этапы испытаний.