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20:35, 30 декабря 2022Наука и техника

ВМФ получит подводный крейсер «Император Александр III» в 2023 году

Главком ВМФ Евменов: флот получит подводный крейсер «Император Александр III» в 2023 году
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Олег Кулешов / ТАСС

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2023 году получит атомный подводный крейсер «Император Александр III». Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов в новогоднем обращении к личному составу, передает ТАСС.

По словам главкома, в следующем году в состав ВМФ также примут 4 подводные лодки, 12 надводных кораблей и судов обеспечения.

Евменов напомнил, что флот продолжает работы над другими видами высокоточного оружия и ракетными комплексами. В 2023 году предстоит сформировать дивизии морской пехоты.

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29 декабря атомный подводный крейсер «Император Александр III» проекта 955А «Борей-А» спустили на воду. Он стал четвертым ракетоносцем модернизированного проекта. Эти корабли способны нести баллистические ракеты «Булава».

В ноябре генеральный директор северодвинского завода «Севмаш» Михаил Будниченко сообщил, что атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» завершил все этапы испытаний.

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Даниил Иринин
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