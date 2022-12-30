Инфекционист назвал единственный способ заразиться «поедающей мозг» амебой

Врач Сопха: заразиться «поедающей мозг» амебой можно только через попавшую в нос воду

Инфекционист, полковник медицинской службы Сухопутных войск Таиланда в отставке, доктор Чаренчай Сопха назвал единственный способ заразиться «поедающей мозг» амебой Naegleria fowleri («Неглерия Фоулера»). Его слова передает РИА Новости.

«Редкость этого заболевания связывают с тем, что оно возникает только одним путем: при попадании зараженной воды в нос, причем таком попадании, при котором вода находится в носу достаточно долго, чтобы амеба проникла в обонятельный нерв», — подчеркнул специалист.

Врач также отметил, что передача от человека к человеку совершенно исключена. По его словам, после попадания в нос Naegleria fowleri цепляется к обонятельному нерву и пожирает нервную ткань. Затем амеба двигается вверх и проникает в мозг, добавил специалист.

Сопха также сообщил, наибольшее количество заражений амебным менингоэнцефалитом было зафиксировано в Соединенных Штатах. По его словам, в период с 1995 по 2004 год в стране от этого заболевания скончались 23 человека.

Специалист отметил, что инкубационный период болезни составляет от трех до семи дней. Среди симптомов заболевания — головная боль, тошнота, боль и сухость в горле, потеря обоняния, а также высокая температура. «Состояние быстро ухудшается, примерно на десятый день наступает смерть. Это страшная, но очень и очень редкая болезнь»,— сказал Сопха.

26 декабря сообщалось, что в Южной Корее зафиксировали первый в стране случай заражения амебой, «пожирающей мозг». Заражение подтвердило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA). Отмечается, что мужчина провел четыре месяца в Таиланде и вернулся в Южную Корею 10 декабря.

