Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:17, 30 декабря 2022Россия

Инфекционист назвал единственный способ заразиться «поедающей мозг» амебой

Врач Сопха: заразиться «поедающей мозг» амебой можно только через попавшую в нос воду

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Инфекционист, полковник медицинской службы Сухопутных войск Таиланда в отставке, доктор Чаренчай Сопха назвал единственный способ заразиться «поедающей мозг» амебой Naegleria fowleri («Неглерия Фоулера»). Его слова передает РИА Новости.

«Редкость этого заболевания связывают с тем, что оно возникает только одним путем: при попадании зараженной воды в нос, причем таком попадании, при котором вода находится в носу достаточно долго, чтобы амеба проникла в обонятельный нерв», — подчеркнул специалист.

Врач также отметил, что передача от человека к человеку совершенно исключена. По его словам, после попадания в нос Naegleria fowleri цепляется к обонятельному нерву и пожирает нервную ткань. Затем амеба двигается вверх и проникает в мозг, добавил специалист.

Сопха также сообщил, наибольшее количество заражений амебным менингоэнцефалитом было зафиксировано в Соединенных Штатах. По его словам, в период с 1995 по 2004 год в стране от этого заболевания скончались 23 человека.

Специалист отметил, что инкубационный период болезни составляет от трех до семи дней. Среди симптомов заболевания — головная боль, тошнота, боль и сухость в горле, потеря обоняния, а также высокая температура. «Состояние быстро ухудшается, примерно на десятый день наступает смерть. Это страшная, но очень и очень редкая болезнь»,— сказал Сопха.

26 декабря сообщалось, что в Южной Корее зафиксировали первый в стране случай заражения амебой, «пожирающей мозг». Заражение подтвердило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA). Отмечается, что мужчина провел четыре месяца в Таиланде и вернулся в Южную Корею 10 декабря.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Италии назвали точку невозврата в отношениях России и Запада
Путин разрешил расчеты в валюте при оплате задолженности за газ
Турция провела испытания собственной системы ПВО
Путин присвоил Фадееву звание заслуженного деятеля искусств
Путин наградил жену Медведева знаком отличия
Автомобильная пробка перед Крымским мостом растянулась на пять километров
Туктамышева поделилась планами после завершения карьеры
Инфекционист назвал единственный способ заразиться «поедающей мозг» амебой
«Аэрофлот» выкупил 10 самолетов у иностранного лизингодателя
Подмосковные врачи помогли 42-летней женщине родить 11-го ребенка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.