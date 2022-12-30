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13:36, 30 декабря 2022Культура

Опубликованы сценарии «Бэтмена» Мэтта Ривза и сиквела «Достать ножи»

Deadline опубликовал сценарии «Бэтмена» Мэтта Ривза и сиквела «Достать ножи»

Кадр: фильм «Бэтмен»

Американское издание Deadline опубликовало сценарии фильма «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза и детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица» Райана Джонсона.

Сценарии картин были представлены в рамках серии Read the Screenplay. В ней традиционно отмечают ленты, которые будут участвовать в гонке за кинонаграды в следующем году.

Сценарий «Бэтмена» Мэтта Ривза и Питера Крейга, несмотря на трехчасовой хронометраж, содержит 129 страниц. Изначально фильм создавался как спин-офф для Бена Аффлека, режиссером которого он мог бы выступить. Однако Аффлек отказался — тогда Ривз начал работать над сценарием заново. Прочитать текст можно по ссылке.

«Стеклянная луковица» вышла на Netflix 23 декабря и заработала за это время 13 миллионов долларов. Всего фильм посмотрели 82,1 миллиона часов во всем мире. Со сценарием Райана Джонсона можно ознакомиться по ссылке.

Ранее был опубликован список фильмов 2022 года с лучшими кассовыми сборами.

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Дениза Мацаева
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