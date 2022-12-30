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08:23, 30 декабря 2022Интернет и СМИ

Раскрыта зависимость между кибератаками на россиян и отключениями света в Киеве

Эксперт по ИБ Коростелев заявил, что основная киберугроза для россиян исходит с Украины

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Эксперт по информационной безопасности компании «Код безопасности» Павел Коростелев в беседе с «Лентой.ру» раскрыл зависимость между кибератаками на россиян и отключениями света в Киеве. Он заявил, что часть атак прекращается, когда в столице соседнего государства отключают электроэнергию.

«Очевидный факт — основная киберугроза для россиян действительно исходит с Украины. Мы видим интересную корреляцию: количество мошеннических звонков резко сокращается либо падает до нуля в то время, когда в Киеве пропадает электричество», — констатировал Коростелев.

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Он также рассказал, каким образом на количестве киберпреступлений сказались попытки финансовой изоляции России, в том числе уход из страны платежных систем MasterCard и Visa. Теперь данные банковских счетов жителей России стали менее ценными, заявил Коростелев.

«Уход MasterCard и Visa отчасти обесценил банковские карты россиян — теперь нет смысла красть данные, потому что воспользоваться ими нигде нельзя, кроме как в России и еще паре государств. И хотя на количестве атак финансовая изоляция не сильно сказалась, но если бы MasterCard и Visa остались, было бы намного хуже», — заключил Коростелев.

Ранее хакер из группировки RaHDit («Злые русские хакеры») рассказал, что россияне потеряли сотни миллионов рублей из-за мошеннических звонков с Украины. По его словам, подобные колл-центры злоумышленников на украинской территории работают до сих пор, они представляют собой группировки с четкой иерархией и сильной дисциплиной.

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Вениамин Лыков
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